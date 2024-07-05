Инженеры MIT научились извлекать из сухого воздуха литры питьевой воды в день

Инженеры MIT научились извлекать из сухого воздуха литры питьевой воды в деньИнновационный комбайн
Устройство работает по циклу: за час ребра насыщаются водой, а затем медные листы нагреваются, чтобы выпарить ее. Этот процесс можно повторять 24 раза в день в помещениях с влажностью 30%, получая до 1,3 литра воды в день на кг адсорбирующего материала. При увеличении масштаба комбайн может производить 5,8 литра на килограмм материала в день, что достаточно для ежедневной потребности в воде нескольких человек.
По сравнению с другими устройствами для сбора воды, разработка MIT отличается высокой эффективностью. В то время как некоторые устройства собирают всего 100 мл воды на килограмм материала, этот комбайн значительно превосходит их, даже в условиях низкой влажности.
Хотя для выделения воды требуется энергия, команда предлагает использовать для питания устройства отработанную энергию от зданий или автомобилей.