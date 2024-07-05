Наука и технологии
Опубликовано 05 июля 2024, 12:00
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Инженеры MIT научились извлекать из сухого воздуха литры питьевой воды в день

Инновационный комбайн
Исследователи Массачусетского технологического института разработали водосборник, способный извлекать литры питьевой воды из засушливого воздуха. Это устройство использует серию вертикальных ребер из медных листов и пенопласта, покрытых специализированным цеолитовым материалом, для максимальной адсорбции воды. Благодаря тому, что ребра расположены на расстоянии всего 2 мм друг от друга, комбайн эффективно собирает воду из воздуха.
Инженеры MIT научились извлекать из сухого воздуха литры питьевой воды в день
© Ferra

Устройство работает по циклу: за час ребра насыщаются водой, а затем медные листы нагреваются, чтобы выпарить ее. Этот процесс можно повторять 24 раза в день в помещениях с влажностью 30%, получая до 1,3 литра воды в день на кг адсорбирующего материала. При увеличении масштаба комбайн может производить 5,8 литра на килограмм материала в день, что достаточно для ежедневной потребности в воде нескольких человек.

Инженеры MIT научились извлекать из сухого воздуха литры питьевой воды в день

© Xiangyu Li

По сравнению с другими устройствами для сбора воды, разработка MIT отличается высокой эффективностью. В то время как некоторые устройства собирают всего 100 мл воды на килограмм материала, этот комбайн значительно превосходит их, даже в условиях низкой влажности.

Хотя для выделения воды требуется энергия, команда предлагает использовать для питания устройства отработанную энергию от зданий или автомобилей.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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