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Наука и технологии
Опубликовано 16 апреля 2024, 20:12
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Инженеры MIT разработали метод укрепления композитов для самолетов

Они использовали технологию "наношитья"
Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый метод усиления композитных материалов, который может значительно улучшить прочность и долговечность лёгких самолётов. Они использовали технологию «наношитья», чтобы создать невидимые «крепежные швы» между слоями материала, предотвращая распространение трещин и разрушение композита.
Инженеры MIT разработали метод укрепления композитов для самолетов

© Ferra.ru

Эксперименты показали, что новый метод повышает сопротивление композита трещинам на 60 процентов по сравнению с обычными полимерами. Это открывает перспективы для создания более безопасных и долговечных самолётов, а также других лёгких конструкций, таких как автомобили и космические аппараты.

Новая технология основана на использовании углеродных нанотрубок, которые формируют микроскопические «леса» между слоями композита. Это позволяет создавать материалы, способные выдерживать большие нагрузки и удары, без риска внезапного разрушения.

Ученые утверждают, что этот метод может быть применен не только в авиации, но и в других областях, где используются композиты. Он открывает новые возможности для создания более лёгких, прочных и долговечных конструкций, что может привести к существенному улучшению эффективности и безопасности различных видов транспорта и инфраструктуры

Инженеры MIT разработали метод укрепления композитов для самолетов
© MIT
Источник:MIT
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
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#разработка
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#самолет
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#авиация