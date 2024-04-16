Инженеры MIT разработали метод укрепления композитов для самолетов

Эксперименты показали, что новый метод повышает сопротивление композита трещинам на 60 процентов по сравнению с обычными полимерами. Это открывает перспективы для создания более безопасных и долговечных самолётов, а также других лёгких конструкций, таких как автомобили и космические аппараты.

Новая технология основана на использовании углеродных нанотрубок, которые формируют микроскопические «леса» между слоями композита. Это позволяет создавать материалы, способные выдерживать большие нагрузки и удары, без риска внезапного разрушения.

Ученые утверждают, что этот метод может быть применен не только в авиации, но и в других областях, где используются композиты. Он открывает новые возможности для создания более лёгких, прочных и долговечных конструкций, что может привести к существенному улучшению эффективности и безопасности различных видов транспорта и инфраструктуры