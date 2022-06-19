Инженеры научились быстрой сборке "армии" роботов

Прорыв позволил изготовить все механические и электронные системы, необходимые для управления роботом, за один раз с помощью нового типа 3D-печати для инженерных активных материалов с несколькими функциями (также известных как метаматериалы).

Напечатанные метаматериалы состоят из внутренней сети сенсорных, подвижных и структурных элементов и могут двигаться самостоятельно, следуя запрограммированным командам. Поскольку внутренняя сеть движущихся и сенсорных элементов уже создана, единственным внешним компонентом, который необходим, является небольшая батарея для питания робота.

"Благодаря сложным движениям, нескольким способам зондирования и программируемым возможностям принятия решений, все это напоминает биологическую систему с нервами, костями и сухожилиями, работающими в тандеме для выполнения контролируемых движений", - сказал главный автор работы Сяоюй Чжэн

Команда продемонстрировала интеграцию с бортовым аккумулятором и контроллером для полностью автономной работы 3D-печатных роботов - каждый размером с ноготь пальца.