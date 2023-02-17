Инженеры научились обрабатывать древесину, придавая ей особенные свойства

Углекислый газ признан одним из основных факторов, способствующих изменению климата. Одно из возможных решений заключается в сокращении в атмосфере углекислого газа путем его улавливания в конструкционных материалах.

Ученые из Университета Райса, штат Техас, использовали природные свойства древесины для повышения ее способности улавливать углекислый газ. Процесс включает в себя внедрение высокопористых микрочастиц металлоорганических каркасных структур (MOF). Этот процесс известен как делигнификация.

"Древесина состоит из трех основных компонентов: целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина", - сказал Мухаммад Рахман, автор-корреспондент исследования. "Лигнин - это то, что придает древесине цвет, поэтому, когда вы удаляете лигнин, древесина становится бесцветной".

После делигнификации древесина готова к размещению MOF. "Частицы MOF легко входят в каналы целлюлозы и прикрепляются к ним", - говорит Сумиабрата Рой, ведущий автор исследования. “Затем они адсорбируют углекислый газ”.