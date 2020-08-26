Инженеры научились управлять «армией» микророботов

Кратко о работе пишет ТАСС. Специалисты говорят, что микророботов можно использовать для изучения микромира. Также разработку можно применять в медицинских целях.

Проблема таких микророботов в том, что обычные двигатели невозможно уменьшить до наноразмеров и встроить в крохотную конструкцию. Авторы новой разработки решили проблему: они создали новый тип нанодвигателей.

Эти нанодвигатели сложены из нескольких тонких пластинок из платины, титана, кремния и полимеров. Часть пластинок меняет свою форму при пропускании через них тока. Это и создаёт движущую силу. При попадании в жидкость эффект усиливается.

Специалист создали примерно миллион микророботов. В них встроили фотодатчики, с помощью которых можно управлять их движениями. Для этого используются вспышки света.