Инженеры научились управлять дроном движениями руки

Контроллер состоит из двух пар электродов и электродного браслета. Первые закрепляются над бицепсом и трицепсом, а последний надевается на предплечье. При этом контроллер не нужно калибровать отдельно под каждого пользователя.

Электроды измеряют электрический потенциал, возникающий при возбуждении мышечных клеток. Благодаря этому человек может управлять дроном четырьмя видами жестов. Например, для того, чтобы беспилотник двигался вперёд, нужно сжать кулак. Для остановки следует напрячь мышцы плеча. Для указания направления дрону нужно повернуть кулак в нужную сторону. В системе используется и нейросеть, которая распознаёт наклоны кулака в стороны.

Во время тестов дрон верно реагировал на 81,6% жестов.