Инженеры научились заряжать смартфоны на расстоянии

Специалисты работали в рамках стартапа Guru. Они планируют представить три прототипа зарядных устройств на следующей неделе на выставке CES. The Verge пишет, что первый прототип в виде настольной системы может заряжать любые девайсы на расстоянии нескольких футов (примерно метр). Второй представляет собой увеличенную версию с большим радиусом действия, а третий — робота, похожего на Roomba, который может перемещаться по территории и заряжать небольшие устройства «умного» дома.

Зарядные устройства Guru могут идентифицировать девайс, которому требуется зарядка, и направлять к нему пучок радиоволн, переносящих энергию. Стоит отметить, что для работы технологии потребуется вставить специальный приёмник в каждый аппарат, который будет необходимо зарядить.