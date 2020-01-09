Инженеры показали настоящего робота из фильма «Трансформеры»

Робота назвали Robosen T9. Он может не только менять свой облик, как персонажи из фильма «Трансформеры», но и ходить, ездить, позировать, танцевать, отжиматься и многое другое. Делать ему это позволяют 22 программируемых сервопривода. Владелец может сам запрограммировать новые движения для робота с помощью нескольких различных интерфейсов на планшете или смартфоне. Управляется же Robosen T9 посредством кнопок на экране.

Стоит такой робот $500 (около 30,6 тысячи рублей). Купить его уже можно на Amazon. Чуть позже в этом году он появится в розничных магазинах.