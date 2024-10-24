Инженеры предложили использовать сотовую связь для посадки самолетов

Опубликовано 24 октября 2024, 00:001 мин.
Инженеры предложили использовать сотовую связь для посадки самолетовНовые работы изучают альтернативы GPS
Исследователи из Sandia National Laboratories и Университета штата Огайо изучают возможность использования сигналов сотовой связи в качестве резервной системы навигации для самолетов, когда GPS выходит из строя. Экспериментальная система, представленная на недавней конференции, использует «случайные сигналы» — радиочастоты, исходящие от сотовых вышек и спутников, для определения местоположения и скорости самолета.
Хотя GPS является стандартом навигации, он может быть уязвим для глушилок и подделки сигналов, что создает опасные ситуации для пилотов. Исследователи запустили метеозонды с антеннами на высоту до 24 000 метров, где им удалось обнаружить сигналы сотовых вышек, что стало важным шагом на пути к созданию этой альтернативной навигационной системы.
Руководитель проекта Дженнифер Сандерсон отметила, что эта технология не предназначена для замены GPS, а для обеспечения резервной системы в случаях его сбоев, что может снизить риски при авиаперелетах. Команда продолжает анализировать данные и надеется автоматизировать процесс обработки сигналов для будущих тестов.
Источник:DOE/Sandia National Laboratories
Автор:Максим Многословный
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