Инженеры предложили использовать сотовую связь для посадки самолетов

Хотя GPS является стандартом навигации, он может быть уязвим для глушилок и подделки сигналов, что создает опасные ситуации для пилотов. Исследователи запустили метеозонды с антеннами на высоту до 24 000 метров, где им удалось обнаружить сигналы сотовых вышек, что стало важным шагом на пути к созданию этой альтернативной навигационной системы.

Руководитель проекта Дженнифер Сандерсон отметила, что эта технология не предназначена для замены GPS, а для обеспечения резервной системы в случаях его сбоев, что может снизить риски при авиаперелетах. Команда продолжает анализировать данные и надеется автоматизировать процесс обработки сигналов для будущих тестов.