Наука и технологии
Сегодня 20:02
Инженеры превратили рисунки на стене в «кнопки» управления устройствами
«Умное» граффити
Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) превратили рисунки на стене в «кнопки» управления устройствами. Для создания граффити они использовали специальные чернила для аэрографа.
Система SprayableTech позволяет создавать интерактивную графику любых размеров на любых поверхностях. Рисунки можно использовать для того, чтобы, например, включать и выключать свет или телевизор.
Сначала интерактивный рисунок создаётся в 3D-редакторе. Затем система генерирует трафареты для нанесения на поверхность. После этого наносятся различные чернила — токопроводящие медные, диэлектрики, фосфор и др. В конце концов присоединяется микроконтроллер.
Основная часть работы при создании таких элементов управления выполняется при проектировании трафаретов. Ведь нельзя просто нанести краску на стену и надеяться, что она сможет что-то делать. Для облегчения применения своей технологии инженеры разрабатывают готовые модульные трафареты.