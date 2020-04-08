Инженеры превратили рисунки на стене в «кнопки» управления устройствами

Система SprayableTech позволяет создавать интерактивную графику любых размеров на любых поверхностях. Рисунки можно использовать для того, чтобы, например, включать и выключать свет или телевизор.

Сначала интерактивный рисунок создаётся в 3D-редакторе. Затем система генерирует трафареты для нанесения на поверхность. После этого наносятся различные чернила — токопроводящие медные, диэлектрики, фосфор и др. В конце концов присоединяется микроконтроллер.

Основная часть работы при создании таких элементов управления выполняется при проектировании трафаретов. Ведь нельзя просто нанести краску на стену и надеяться, что она сможет что-то делать. Для облегчения применения своей технологии инженеры разрабатывают готовые модульные трафареты.