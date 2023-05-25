Инженеры разработали новый класс «микророботов»: они в несколько раз меньше человеческого волоса

Инженеры разработали новый класс «микророботов»: они в несколько раз меньше человеческого волосаОни полезны в медицине
Ученые из Университета Колорадо в Боулдере разработали крошечных самодвижущихся роботов, которые могут произвести революцию в здравоохранении, доставляя лекарства в труднодоступные места человеческого тела. Эти микророботы, ширина которых составляет всего 20 микрометров, невероятно быстры и способны передвигаться со скоростью 3 миллиметра в секунду.
В недавнем исследовании ученые успешно задействовали множество таких роботов для доставки доз дексаметазона, распространенного стероида, в мочевые пузыри лабораторных мышей. Полученные результаты позволяют предположить, что микророботы могут стать ценным инструментом для лечения заболеваний мочевого пузыря и других недугов у людей.
Команда создает этих роботов с помощью биосовместимых полимеров, аналогично 3D-печати, и каждый робот содержит воздушный пузырек, который при стимуляции акустическим полем двигает робота вперед.
Хотя технология все еще находится на ранней стадии, исследователи представляют себе будущее, в котором микророботы будут перемещаться по кровотоку, обеспечивая целенаправленное лечение различных заболеваний.
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