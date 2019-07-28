Инженеры разработали прототип оборудования для сетей 6G

Не успели ещё сети пятого поколения войти в жизнь большинства жителей развитых стран, а инженеры уже продумывают инфраструктуру для 6G. Такие сети потребуют увеличения плотности размещения базовых станций, что увеличит нагрузку на кабельную инфраструктуру и на узлы согласования беспроводных модулей (антенн) с оптоволоконными кабелями. При этом необходимо упростить перевод радиосигнала в оптический и наоборот.

Для решения этой задачи немецкие учёные работают над электронно-оптическим модулятором для прямого подключения антенны к оптоволоконным кабелям. В их разработке радиосигнал проходит через специальную среду с наноструктурами и превращается в фотоны.

Эксперимент инженеров показал эффективность оборудования. Скорость передачи данных с его помощью достигла 50 Гбит/с. Теперь учёным предстоит упростить конструкцию модулятора, чтобы его можно было вывести на стадию коммерческого проекта.