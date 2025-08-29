Инженеры смогли достучаться до зонда JUICE перед важным пролетом у Венеры

JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) был запущен в апреле 2023 года и достигнет Юпитера в 2031 году. Чтобы добраться до цели, он использует гравитационные маневры возле планет, которые ускоряют его движение. Пролет мимо Венеры станет вторым таким этапом.

16 июля связь с аппаратом неожиданно прервалась. Специалисты Европейского космического агентства (ESA) сначала проверили наземное оборудование, а затем предположили сбой в антенне или усилителе связи. Поскольку ждать автоматического перезапуска было слишком рискованно, инженеры начали отправлять команды «вслепую». После шестой попытки им удалось восстановить контакт.

Оказалось, что проблема связана с ошибкой в программе, управляющей питанием усилителя связи. Повреждений аппарат не получил, и инженеры быстро установили исправление.

Миссия JUICE рассчитана на 2,5 года работы в системе Юпитера, где зонд будет изучать спутники Ганимед, Каллисто и Европу — объекты, которые могут скрывать океаны подо льдом и быть потенциально обитаемыми.