Инженеры собрали робопчелу, которая может... крутиться

Инженеры собрали робопчелу, которая может... крутитьсяЧто, на самом деле, не так-то просто
Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали роботизированную пчелу, способную летать во всех направлениях. Прототип Bee++ имеет четыре крыла из углеродного волокна и майлара, а также легкие приводы, управляющие каждым крылом.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Это, как сообщают авторы работы, первый опыт стабильного полета во всех направлениях для искусственного насекомого, включая сложное крутящее движение, известное как рыскание.
Команда под руководством Нестора О. Переса-Арансибии опубликовала свои результаты в журнале IEEE Transactions on Robotics и представит работу на предстоящей Международной конференции IEEE по робототехнике и автоматизации.
Эта разработка имеет большой потенциал для различных применений, таких как искусственное опыление, поисково-спасательные операции в замкнутом пространстве, биологические исследования и мониторинг окружающей среды.