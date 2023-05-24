Наука и технологии
17:15, 24 мая 2023
1 мин.

Инженеры собрали робопчелу, которая может... крутиться

Что, на самом деле, не так-то просто

Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали роботизированную пчелу, способную летать во всех направлениях. Прототип Bee++ имеет четыре крыла из углеродного волокна и майлара, а также легкие приводы, управляющие каждым крылом.

Инженеры собрали робопчелу, которая может... крутиться

Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

Это, как сообщают авторы работы, первый опыт стабильного полета во всех направлениях для искусственного насекомого, включая сложное крутящее движение, известное как рыскание.

Инженеры собрали робопчелу, которая может... крутиться
Washington State University

Команда под руководством Нестора О. Переса-Арансибии опубликовала свои результаты в журнале IEEE Transactions on Robotics и представит работу на предстоящей Международной конференции IEEE по робототехнике и автоматизации.

Эта разработка имеет большой потенциал для различных применений, таких как искусственное опыление, поисково-спасательные операции в замкнутом пространстве, биологические исследования и мониторинг окружающей среды.

Новости партнеров
Новости партнеров