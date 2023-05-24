Инженеры собрали робопчелу, которая может... крутиться

Команда под руководством Нестора О. Переса-Арансибии опубликовала свои результаты в журнале IEEE Transactions on Robotics и представит работу на предстоящей Международной конференции IEEE по робототехнике и автоматизации.

Эта разработка имеет большой потенциал для различных применений, таких как искусственное опыление, поисково-спасательные операции в замкнутом пространстве, биологические исследования и мониторинг окружающей среды.