Мемристоры с графеном, обладающие возможностями энергонезависимой памяти, имитируют синапсы мозга и обещают широкий спектр применений в ИИ и оптоэлектронике. По словам ведущего исследователя доктора Чжичао Вэна, графеновые электроды обеспечивают не только улучшенную износостойкость, но и уникальные функции, такие как светочувствительные синапсы, что открывает возможности для ИИ, помогающие снизить затраты энергии на обучение больших языковых моделей.

Процесс Metal-Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) компании Paragraf в свою очередь позволяет напрямую выращивать графен на подложках.