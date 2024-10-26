Опубликовано 26 октября 2024, 17:241 мин.
Инженеры совершили прорыв в графеновых мемристорах — резисторах с «памятью»Что может революционизировать компьютеры следующего поколения
Учёные из Лондонского университета королевы Марии и компании Paragraf Limited совершили значительный прорыв в разработке графеновых мемристоров — ключевого компонента для будущих систем вычислений и ИИ. Их инновация, недавно опубликованная в журнале ACS Advanced Electronic Materials, демонстрирует масштабируемый процесс производства мемристоров на основе графена на уровне пластин, что важно для серийного выпуска.
Мемристоры с графеном, обладающие возможностями энергонезависимой памяти, имитируют синапсы мозга и обещают широкий спектр применений в ИИ и оптоэлектронике. По словам ведущего исследователя доктора Чжичао Вэна, графеновые электроды обеспечивают не только улучшенную износостойкость, но и уникальные функции, такие как светочувствительные синапсы, что открывает возможности для ИИ, помогающие снизить затраты энергии на обучение больших языковых моделей.
Процесс Metal-Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) компании Paragraf в свою очередь позволяет напрямую выращивать графен на подложках.