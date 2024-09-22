Инженеры создали 3D-печатные стеклянные «кирпичи»

Используя технологию 3D-печати, разработанную компанией Evenline, подразделение MIT, команда создала стеклянные «кирпичи» в форме восьмерки, которые демонстрируют впечатляющую прочность, выдерживая давление, сравнимое с бетонными блоками. Эти кирпичи изготовлены из переработанного содового стекла, которое можно переплавлять и изменять его форму бесконечно, что значительно сокращает углеродный след, связанный с традиционными строительными материалами.

Инновационная конструкция включает в себя элементы, напоминающие кирпичики LEGO, что позволяет легко собирать конструкции, сохраняя при этом их структурную целостность. Механические испытания показали, что стеклянные кирпичи могут выдерживать значительные нагрузки, а прототип стены успешно продемонстрировал их потенциал.

Исследователи намерены расширить масштабы этой технологии и создать более крупные структуры.