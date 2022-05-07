Инженеры создали "магическое" окно из жидких кристаллов

Тысячи лет назад мастера в Китае и Японии изготавливали бронзовые зеркала, которые выглядели как обычное плоское зеркало, но при попадании на них прямого солнечного света формировали другое изображение. Только в начале 20 века ученые поняли, как эти устройства работали: свет, отбрасываемый на обратную сторону зеркала, создавал небольшие колебания поверхности, которые приводили к формированию изображения.

“Созданное нами волшебное окно кажется невооруженным глазом идеально плоским, но на самом деле оно имеет небольшие изменения, которые создают изображение в ответ на свет”, - говорит руководитель исследовательской группы Феликс Хуфнагель из Университета Оттавы.

Жидкие кристаллы - это материалы, которые могут течь как обычная жидкость, но имеют молекулы, которые могут быть ориентированы как твердый кристалл. В новой работе исследователи использовали оптический элемент Панчаратнама-Берри (PBOE), который представляет собой жидкокристаллическое устройство, работающее по принципу, называемому фазой Панчаратнама-Берри. Изменяя ориентацию молекул жидкого кристалла в этом устройстве, исследователи могли изменять свойства света, проходящего через устройство, пиксель за пикселем.