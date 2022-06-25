Инженеры создали микрочип из нескольких атомов

Новая квантовая схема разработана исследователями из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) и начинающей компанией Silicon Quantum Computing (SQC). По сути, она состоит из 10 квантовых точек на основе углерода, встроенных в кремний, с шестью металлическими затворами, которые управляют потоком электронов через схему.

Основная суть заключается в расположении этих атомов углерода на уровне субнанометра. Относительно друг друга они располагаются точно, имитируя атомную структуру конкретной молекулы, что позволяет ученым моделировать и изучать структуру и энергетические состояния этой молекулы с большей точностью, чем когда-либо прежде.

Ученые расположили атомы углерода в форме органического соединения полиацетилена, который состоит из повторяющейся цепочки атомов углерода и водорода с чередующимися одинарными и двойными углеродными связями между ними. Чтобы смоделировать эти связи, команда разместила атомы углерода на разном расстоянии друг от друга.

Затем исследователи пропустили через цепь электрический ток, чтобы проверить, будет ли она соответствовать характеристикам природной молекулы полиацетилена. У них получилось.