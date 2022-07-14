Инженеры создали робота, который учится понимать себя, а не окружающий мир

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Robotics, исследователи демонстрируют, как их робот создал кинематическую модель самого себя, а затем использовал эту модель для планирования движения, достижения целей и избегания препятствий в различных ситуациях. Он даже автоматически распознавал и затем компенсировал повреждения своего тела.

Исследователи поместили роботизированную руку внутри круга из пяти потоковых видеокамер. Робот наблюдал за собой через камеры, свободно двигаясь. Подобно младенцу, впервые исследующему себя в зеркальном зале, робот извивался и деформировался, чтобы узнать, как именно движется его тело в ответ на различные двигательные команды. Примерно через три часа робот остановился. Его внутренняя нейронная сеть закончила изучение взаимосвязи между двигательными действиями робота и объемом, который он занимал в окружающей среде.

"Самомоделирование - это примитивная форма самосознания", - пояснили авторы работы. "Если у робота, животного или человека есть точная самомодель, он может лучше функционировать в мире, принимать лучшие решения и иметь эволюционное преимущество".