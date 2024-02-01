Инженеры создали систему для обмана автомобильных радаров

Технология может заставить существующие автомобили «исчезнуть», создать фантомные транспортные средства или даже обмануть радар, заставив его думать, что настоящий автомобиль движется в другом направлении. MadRadar может добиться этого, излучая фальшивые сигналы радара, которые имитируют настоящие сигналы, генерируемые системой автомобиля-мишени. Это можно сделать без предварительного ознакомления с настройками целевого автомобиля.

Исследователи говорят, что MadRadar демонстрирует необходимость принятия автопроизводителями мер по повышению безопасности своих радарных систем. Они рекомендуют рандомизировать параметры радаров и добавить в алгоритмы обработки данных средства защиты для обнаружения попыток подмены.

Последствия появления MadRadar весьма значительны, поскольку радары все чаще используются в автономных транспортных средствах и других критически важных приложениях. Возможность манипулировать сигналами радаров может привести к серьезным авариям или другим сбоям в работе.