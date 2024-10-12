Инженеры создали ткань для одежды, которая не греет, а охлаждает

В условиях «учащающихся тепловых волн по всему миру» эта текстильная продукция может быть интегрирована в одежду, шляпы и даже строительные материалы, что потенциально снижает зависимость от кондиционеров. Как? Всё просто.

Инженеры из Университета Чжэнчжоу и Университета Южной Австралии описали ткань в последнем выпуске журнала Science Bulletin. Текстиль использует принципы радиационного охлаждения, что позволяет ему отражать солнечный свет и излучать тепло. Состоящий из трех слоев, верхний слой изготовлен из волокон полиметилпентена для эффективного радиационного теплоотведения, средний слой содержит серебряные нанопроволоки для повышения отражательной способности, а нижний слой выполнен из шерсти, обеспечивая влаговыводимость и комфорт.

В экспериментах было установлено, что ткань была на 2,3°C холоднее, чем традиционные текстили при вертикальном положении, и на 6,2°C холоднее окружающей среды при горизонтальном использовании.

Несмотря на многообещающие перспективы, исследователи отмечают, что текущие методы производства дороги и требуют дальнейшего изучения.