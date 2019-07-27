Иордания открыла музей военной техники под водой

Подводный музей насчитывает 19 экспонатов. Восемь из них располагаются на глубине до 20 метров, одиннадцать — на глубине 28 метров. Посмотреть на них можно либо из лодки со стеклянным дном, либо спустившись с аквалангом. Там есть и танки, и ударный вертолёт, и десантные корабли, и зенитная батарея, и военный кран, и машина скорой помощи. Особенно интересны боевой танк «Вождь» с пушкой 120-миллиметрового калибра, зенитное орудие Mus Duster с двумя пушками 40-миллиметрового калибра и ударный вертолёт AH-1F Cobra.

Всё это — имущество армии Иордании. Интересно, что на церемонии открытия музея были торжественно затоплены несколько экспонатов.