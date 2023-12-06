iOS 17.2 добавит возможности зарядки по технологии Qi2 для iPhone 13 и 14

iOS 17.2 добавит возможности зарядки по технологии Qi2 для iPhone 13 и 14Давно пора
Apple собирается выпустить важное обновление для пользователей iPhone 13 и 14 с грядущим релизом iOS 17.2. Согласно последним заметкам к релизу iOS 17.2 RC, Apple вводит поддержку зарядных устройств Qi2 для всех моделей iPhone 13 и iPhone 14. Мощность беспроводной зарядки составит до 15 Вт, что сделает процесс зарядки, очевидно, более быстрым и эффективным.
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До сих пор такая скорость зарядки была присуща только зарядным устройствам с сертификатом MagSafe, которые зачастую стоили дороже. С появлением Qi2 пользователи могут рассчитывать на более широкий выбор экономичных вариантов зарядки.
Qi2, первоначально представленный на выставке CES 2023, может похвастаться стандартом быстрой беспроводной зарядки MagSafe, применимым не только к iPhone, но и к устройствам на базе Android. В настоящее время его мощность составляет 15 Вт, но будущие разработки обещают еще более высокие уровни зарядки.