iPad mini первого поколения разобрали и превратили в объект искусства

iPad mini первого поколения разобрали и превратили в объект искусстваКоторый можно купить всего за 199 долларов
GRID iPad mini создан по тому же принципу, что и другие инсталляции компании: устройство разобрано, и все его компоненты обрамлены рамкой. Выглядит минималистично и стильно.
Компания сейчас продает инсталляцию за 199 долларов (по сравнению с обычной ценой в 249 долларов). У GRID есть и другие устройства в рамке, включая практически все поколения iPhone вплоть до iPhone X, первые Apple Watch и даже некоторые игровые приставки, такие как Game Boy от Nintendo и PSP от Sony.
Как видно на фотографиях GRID, логическая плата iPad mini первого поколения была довольно компактной по сравнению с размерами всего устройства. iPad mini был одним из первых устройств Apple, оснащенных разъемом Lightning, поскольку он был представлен сразу после iPhone 5. Однако у него по-прежнему была обычная кнопка Home (Touch ID появился только в 2013 году в iPhone 5s).