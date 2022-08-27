iPad mini первого поколения разобрали и превратили в объект искусства

GRID iPad mini создан по тому же принципу, что и другие инсталляции компании: устройство разобрано, и все его компоненты обрамлены рамкой. Выглядит минималистично и стильно.

Компания сейчас продает инсталляцию за 199 долларов (по сравнению с обычной ценой в 249 долларов). У GRID есть и другие устройства в рамке, включая практически все поколения iPhone вплоть до iPhone X, первые Apple Watch и даже некоторые игровые приставки, такие как Game Boy от Nintendo и PSP от Sony.