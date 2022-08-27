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iPad mini первого поколения разобрали и превратили в объект искусства

Который можно купить всего за 199 долларов
GRID Studios известна тем, что перерабатывает старые продукты Apple и превращает их в произведения искусства. Точнее, компания обрамляет разобранные продукты. Теперь компания взялась за iPad mini первого поколения.
iPad mini первого поколения разобрали и превратили в объект искусства

GRID iPad mini создан по тому же принципу, что и другие инсталляции компании: устройство разобрано, и все его компоненты обрамлены рамкой. Выглядит минималистично и стильно.

Компания сейчас продает инсталляцию за 199 долларов (по сравнению с обычной ценой в 249 долларов). У GRID есть и другие устройства в рамке, включая практически все поколения iPhone вплоть до iPhone X, первые Apple Watch и даже некоторые игровые приставки, такие как Game Boy от Nintendo и PSP от Sony.

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Как видно на фотографиях GRID, логическая плата iPad mini первого поколения была довольно компактной по сравнению с размерами всего устройства. iPad mini был одним из первых устройств Apple, оснащенных разъемом Lightning, поскольку он был представлен сразу после iPhone 5. Однако у него по-прежнему была обычная кнопка Home (Touch ID появился только в 2013 году в iPhone 5s).

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