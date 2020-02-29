Наука и технологии
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iPhone 11 «выжил» после двух месяцев под водой
Он был только в силиконовом чехле
В октябре прошлого года семья Тройеров (Troyer) ездила во «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея» (Walt Disney World Resort или Disney World). Эта поездка была мечтой дочки Софи, которой купили iPhone 11, чтобы она делала фотографии путешествия. Однако смартфон случайно уронили в озеро и не смогли его сразу найти. К удивлению Тройеров, недавно устройство им вернули, более того, iPhone 11 «выжил» после двух месяцев под водой.
iPhone 11 выпал из сумки девочки в один из последних вечеров в парке развлечений. На следующий день родители предоставили свою контактную информацию сотруднику Disney World. Тот сообщил Тройерам, что у парка есть команда аквалангистов, которые ищут потерянные вещи. Дома Софи купили новый телефон.
Через два месяца семье позвонили из Disney World и сообщили, что нашли смартфон. Устройство отправили Тройерам по почте. Они обнаружили, что iPhone 11 находится в рабочем состоянии, и на нём сохранились все данные. Семья, находясь под впечатлением, даже написала письмо главе Apple Тиму Куку (Tim Cook).