iPhone 11 «выжил» после двух месяцев под водой

iPhone 11 выпал из сумки девочки в один из последних вечеров в парке развлечений. На следующий день родители предоставили свою контактную информацию сотруднику Disney World. Тот сообщил Тройерам, что у парка есть команда аквалангистов, которые ищут потерянные вещи. Дома Софи купили новый телефон.

Через два месяца семье позвонили из Disney World и сообщили, что нашли смартфон. Устройство отправили Тройерам по почте. Они обнаружили, что iPhone 11 находится в рабочем состоянии, и на нём сохранились все данные. Семья, находясь под впечатлением, даже написала письмо главе Apple Тиму Куку (Tim Cook).