iPhone 13 смогут работать в сетях 5G в России

Диапазон mmWave позволено тестировать операторам в России. Как сообщил Куо, Apple намерена продавать iPhone с поддержкой mmWave в большем числе регионов, в том числе Канаде, Японии, Австралии и на основных европейских рынках. Смартфоны серии iPhone 12, например, поддерживали этот диапазон только в США.

Модели iPhone с поддержкой mmWave, кстати, отличаются от моделей с поддержкой диапазона ниже шести гигагерц. Слева ниже показан первый вариант: