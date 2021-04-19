Наука и технологии
Сегодня в 16:33
iPhone 13 смогут работать в сетях 5G в России
Будут продаваться с поддержкой mmWave
Надёжный инсайдер Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил, что iPhone 13 будут поддерживать работу в сетях 5G mmWave в большем количестве стран, чем сейчас. Есть возможность, что это касается и России.
Диапазон mmWave позволено тестировать операторам в России. Как сообщил Куо, Apple намерена продавать iPhone с поддержкой mmWave в большем числе регионов, в том числе Канаде, Японии, Австралии и на основных европейских рынках. Смартфоны серии iPhone 12, например, поддерживали этот диапазон только в США.
Модели iPhone с поддержкой mmWave, кстати, отличаются от моделей с поддержкой диапазона ниже шести гигагерц. Слева ниже показан первый вариант:
Куо также утверждает, что смартфоны Apple 2021 года получат экран частотой обновления 120 Гц и улучшенную камеру.