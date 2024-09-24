iPhone 16 поступил в продажу в российские сетевые магазины

Сеть магазинов электроники и техники restore первой среди офлайн-ритейлеров начала продажи новых моделей iPhone 16 и других продуктов Apple. Как сообщили в компании, с 24 сентября в их магазинах можно приобрести полный ассортимент новинок, включая iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Ultra 2 в чёрном цвете, новые наушники AirPods и разнообразные аксессуары.

Цены на iPhone 16 варьируются от 115 до 160 тысяч рублей. Например, модель iPhone 16 Plus с 128 ГБ памяти стоит 135 тысяч рублей, а версия с 512 ГБ — 180 тысяч рублей. Тем временем, iPhone 16 Pro Max, продают по цене от 195 тысяч рублей и может достигать 255 тысяч рублей за модель с большим объёмом памяти.

Специалисты компании отметили, что во время предзаказа наибольшим спросом пользовались модели Pro с максимальным объёмом памяти и в новом бронзовом цвете. Лидером продаж стал iPhone 16 Pro Max, титановый бежевый на 512 ГБ, на который пришлось 40% от всех заказов. Второе место занял iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ. Почти такую же долю составили iPhone 16 Pro чёрного цвета, на 256 и 512 ГБ. Напомним, что компания Apple представила обновлённую линейку iPhone 16 в начале сентября, и цены в США начинаются от 799 долларов за iPhone 16, от 999 долларов за iPhone 16 Pro и от 1199 долларов за iPhone 16 Pro Max.