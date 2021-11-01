iPhone и Apple Watch научатся распознавать автомобильные аварии

Функция обнаружения аварии будет запущена в 2022 году, если инсайдер прав. ПО устройств будет использовать датчики iPhone и Apple Watch, в том числе акселерометр, чтобы «обнаруживать автомобильные аварии по мере их возникновения». Часы будут фиксировать резкую перегрузку.

Источник пишет, что Apple тестировала эту функцию в прошлом году, собирая данные, которыми анонимно делились пользователи iPhone и Apple Watch. Видимо, устройства уже обнаружили более 10 млн предполагаемых столкновений с транспортными средствами. В 50 тысячах случаев были вызваны экстренные службы.

Стоит полагать, что если такая функция в принципе появится на айфонах, в Россию она придёт ещё не скопо.