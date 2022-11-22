iPhone или Xiaomi до квартиры за 15 минут? «Самокат» задумался о запуске доставки электроники

По мнению ряда экспертов, расширение ассортимента, а также увеличение предлагаемых пользователям категорий товаров может быть вызвано желанием компании перестать быть убыточной.

Отмечается, что для развития новых категорий ей может потребоваться логистическая инфраструктура Сбера. Если точнее, то сеть пунктов выдачи. В свою очередь это было бы выгодно и «СберМегаМаркету» — с помощью «Самоката» сервису удалось бы поднять уровень продаж одежды.

При этом в «Самокате» также задумались о собственном прямом импорте. Это позволило бы сервису организовать стабильные поставки, считают специалисты рынка.

Напомним, что ранее сервис запустил доставку по клику в ряде городов страны.