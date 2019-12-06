iPhone обвинили в увеличении травм головы пользователей

Работу учёных опубликовали в журнале JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, рассказывает о ней The Verge. По словам исследователей, число травм продолжало расти следующее десятилетие после 2007. Они считают, что старые мобильные телефоны не привлекали внимание людей так сильно, как многофункциональные смартфоны. То есть они не могли отвлекать пользователей на ходу. Кроме того, устройства прошлого не выскальзывали из рук владельцев, когда те лежали в кровати, и не падали им на нос. Также не было увлекательных приложений наподобие Pokemon Go, которое вызвало целую волну несчастных случаев.

Исследователи изучили 2501 случай травм из-за телефонов в период с 1998 по 2017 год. Около 40% всех повреждений приходились на людей в возрасте от 13 до 29 лет.