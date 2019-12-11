Наука и технологии
Сегодня 19:29
iPhone оказались самой популярной мишенью для хакеров
А ещё аккаунты Instagram
Компания Case24 провела исследование и выяснила, какие приложения и смартфоны привлекательнее всего для хакеров.
Аналитики изучали пользователей США, и потому приведённые данные наиболее актуальны только для этой страны. Выяснилось, что американцы-пользователи iPhone имеют в 192 раза больший риск быть атакованными, чем владельцы Huawei. Почти 50 тысяч жителей США ежемесячно ищут в интернете информацию о том, как взломать смартфон от Apple. Вот список брендов устройств, который показывает, какие аппараты являются наиболее лакомыми кусочками для хакеров (в скобках количество запросов по взлому):
- iPhone – 48,010
- Samsung – 3,100
- LG – 670
- Sony – 320
- Nokia – 260
- Huawei – 250
Что касается приложений, то здесь пальму первенства взял Instagram. Вот так выглядит рейтинг:
- Instagram – 66,960
- Snapchat – 57,740
- WhatsApp – 36,980
- YouTube – 13,710
- Twitter – 13,350
- Messenger – 10,350
- Gmail – 7,080
- Facebook – 5,980
- Amazon – 3,460
- Netflix – 2,790