Ferra

iPhone оказались самой популярной мишенью для хакеров

А ещё аккаунты Instagram
Компания Case24 провела исследование и выяснила, какие приложения и смартфоны привлекательнее всего для хакеров.

Аналитики изучали пользователей США, и потому приведённые данные наиболее актуальны только для этой страны. Выяснилось, что американцы-пользователи iPhone имеют в 192 раза больший риск быть атакованными, чем владельцы Huawei. Почти 50 тысяч жителей США ежемесячно ищут в интернете информацию о том, как взломать смартфон от Apple. Вот список брендов устройств, который показывает, какие аппараты являются наиболее лакомыми кусочками для хакеров (в скобках количество запросов по взлому):

  • iPhone – 48,010
  • Samsung – 3,100
  • LG – 670
  • Sony – 320
  • Nokia – 260
  • Huawei – 250

Что касается приложений, то здесь пальму первенства взял Instagram. Вот так выглядит рейтинг:

  • Instagram – 66,960
  • Snapchat – 57,740
  • WhatsApp – 36,980
  • YouTube – 13,710
  • Twitter – 13,350
  • Messenger – 10,350
  • Gmail – 7,080
  • Facebook – 5,980
  • Amazon – 3,460
  • Netflix – 2,790