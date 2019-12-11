iPhone оказались самой популярной мишенью для хакеров

Аналитики изучали пользователей США, и потому приведённые данные наиболее актуальны только для этой страны. Выяснилось, что американцы-пользователи iPhone имеют в 192 раза больший риск быть атакованными, чем владельцы Huawei. Почти 50 тысяч жителей США ежемесячно ищут в интернете информацию о том, как взломать смартфон от Apple. Вот список брендов устройств, который показывает, какие аппараты являются наиболее лакомыми кусочками для хакеров (в скобках количество запросов по взлому):

iPhone – 48,010

Samsung – 3,100

LG – 670

Sony – 320

Nokia – 260

Huawei – 250

Что касается приложений, то здесь пальму первенства взял Instagram. Вот так выглядит рейтинг: