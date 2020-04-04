iPhone пробыл под водой два месяца и «выжил»

Смартфон случайно уронила в реку Темза Тейс Бассоло-Виера (Thayse Bussolo-Vieira). Устройство выскользнуло из кармана женщины в воду. Случилось это ещё в феврале.

Сообщается, что Тейс была особенно расстроена тем, что потеряла вместе со смартфоном большой архив фотографий. Однако спустя два месяца, когда она гуляла вместе со своим женихом рядом с Темзой, телефон неожиданно нашёлся. Женщина заметила его на дне реки.

Чтобы достать iPhone 8 Тейс с женихом отправились домой и соорудили сеть с использованием кухонного сита, прикреплённого к метле. К удивлению молодых людей, после того, как смартфон вытащили из воды, он включился и начал работать.