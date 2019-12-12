iPhone спас парня из тонущей машины

«Интерфакс», ссылаясь на The Sun, пишет, что инцидент произошёл в Мейсон-Сити в штате Айова. Парень ехал в колледж на своём джипе. На одном из обледеневших участков трассы машина заскользила и вылетела с дороги прямо в реку. Автомобиль пробил лёд и начал погружаться в воду.

Парень в панике не смог найти в машине свой iPhone, чтобы вызвать спасателей. Тогда он просто закричал: «Siri, набери 911». Голосовой помощник отреагировал, издал звуковой сигнал, и пострадавший смог вызвать спасателей.

Они приехали на место происшествия и вытащили американца из тонущей машины.