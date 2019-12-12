Наука и технологии
Сегодня 18:37
iPhone спас парня из тонущей машины
Помогла Siri
Автомобиль 18-летнего американца вылетел с дороги и упал в реку, и всё могло бы закончиться плачевно, если бы не iPhone с голосовым помощником Siri.
«Интерфакс», ссылаясь на The Sun, пишет, что инцидент произошёл в Мейсон-Сити в штате Айова. Парень ехал в колледж на своём джипе. На одном из обледеневших участков трассы машина заскользила и вылетела с дороги прямо в реку. Автомобиль пробил лёд и начал погружаться в воду.
Парень в панике не смог найти в машине свой iPhone, чтобы вызвать спасателей. Тогда он просто закричал: «Siri, набери 911». Голосовой помощник отреагировал, издал звуковой сигнал, и пострадавший смог вызвать спасателей.
Они приехали на место происшествия и вытащили американца из тонущей машины.