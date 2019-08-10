Иракские хакеры взломали американский беспилотник прямо в воздухе и уронили его

Беспилотник упал к северо-западу от столицы Ирака Багдада. Как сообщают источники, причиной падения с большой вероятностью является перехват управления в результате хакерской атаки. Серьёзных же повреждений MQ-1C Grey Eagle не получил, а это косвенное подтверждение гипотезе.

Также некоторые источники предполагают, что к перехвату управлениям беспилотником могли быть причастны военные с иранской военной базы, расположенной недалеко от места «посадки». Другие эксперты говорят о вероятности повреждения аппарата огнём 23-мм зенитной установки. В настоящее время MQ-1C Grey Eagle передан иракской службе безопасности.