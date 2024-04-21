Иран может создать ядерное оружие в ближайшие недели: эксперты

Директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли заявил, что Тегеран вплотную приблизился к возможности создавать ядерное оружие. По его словам, в этом вопросе счет идет на недели.

«В течение недели Иран может иметь достаточно урана для производства атомной бомбы», — подчеркнула эксперт по Ирану Сима Шайн, работающая в израильском Институте по изучению национальной безопасности.

Шли подчеркнул, что оружие может быть необходимо Ирану не для нападения, а для гарантии собственной безопасности.

Ранее Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки незаметно разместили ракеты, способные наносить ущерб электронике ядерных объектов Ирана и выводить их из строя. Подчеркивается, что эти ракеты «не несут угрозы для мирного населения».

Существует также риск того, что Иран может ускорить свою ядерную программу в ответ на давление со стороны США и их союзников.