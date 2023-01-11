Иран начал распознавать по камерам женщин, не носящих хиджаб

После недавних протестов против правил ношения женской одежды в стране, в результате которых, по оценкам, было арестовано 19 000 человек и погибло более 500. Активисты, следящие за происходящим, заметили, что к некоторым участникам протестов приходят полицейские лишь через несколько дней после их участияв протестах - в том числе к женщинам, которых обвиняют в том, что они не носят хиджаб. "Многие люди не были арестованы на улицах", - говорят активисты. "Их арестовали дома через один или два дня".

Активисты опасаются, что это указывает на то, что распознавание лиц уже используется - возможно, это первый известный случай, когда “правительство использует распознавание лиц для навязывания женщинам закона об одежде на основе религиозных убеждений”.

Махса Алимардани, изучающая свободу слова в Иране в Оксфордском университете, рассказала, что иранские женщины получают по почте постановления о нарушении закона о хиджабе, несмотря на то, что к ним сотрудники правоохранительных органов не приходили