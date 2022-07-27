Иран начнёт поставлять запчасти и ремонтировать пассажирские самолёты в России

Сегодня в 15:33
1 мин.
Иран начнёт поставлять запчасти и ремонтировать пассажирские самолёты в РоссииДостигнуты договорённости
В ходе переговоров между замминистра транспорта России Валентином Ивановым и главой управления гражданской авиации исламской республики (САО) Мохаммадом Мохаммади-Бахшеми, Россия и Иран подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере авиаперевозок.
Это касается как пассажирского сектора, так и в грузового. Количество авиарейсов между странами будет увеличено до 35 в неделю.
Одна из ключевых составляющих сотрудничества — поставка в Россию из Ирана комплектующих для самолётов и оборудования. Также сервисные центры Ирана будут заниматься техническим обслуживанием российских авиалайнеров.
Источник:Военное обозрение
Автор:Андрей КадуковТеги:
#Иран,