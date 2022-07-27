Иран начнёт поставлять запчасти и ремонтировать пассажирские самолёты в России

Это касается как пассажирского сектора, так и в грузового. Количество авиарейсов между странами будет увеличено до 35 в неделю.

Одна из ключевых составляющих сотрудничества — поставка в Россию из Ирана комплектующих для самолётов и оборудования. Также сервисные центры Ирана будут заниматься техническим обслуживанием российских авиалайнеров.