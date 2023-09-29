Иран обстрелял американский вертолет с помощью лазера

В заявлении CENTCOM действия КСИР названы небезопасными и непрофессиональными, подчеркивается, что они поставили под угрозу жизнь военнослужащих США и стран-партнеров. Инцидент произошел с американским боевым вертолетом AH-1Z Viper, приписанным к 26-му экспедиционному подразделению морской пехоты.

Это не первый подобный инцидент в Персидском заливе, где американские и иранские суда часто действуют в непосредственной близости друг от друга, что приводит к периодическим столкновениям и напряженности. Ранее иранские корабли уже приближались к американским судам на близкое расстояние, оказывая на их экипажи «психологическое давление», а в некоторых случаях вызывая предупредительные выстрелы.