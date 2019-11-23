Иран обвинил США в пренебрежении свободой интернета

Официальный представитель МИД заявил, что правительство США «не придаёт какого-либо значения демократическим принципам и ценностям, прозрачности и правам человека, в том числе свободе интернета для других». Об этом, по его словам, свидетельствует давление американских властей на компании и социальные сети, в том числе Twitter.

Министр иностранных дел Ирана в своём аккаунте написал, что он «не единственный член клуба, оказавшийся под санкциями (прим. США)». Он заявил, что не позволит Америке препятствовать развитию Ирана.