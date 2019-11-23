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Иран обвинил США в пренебрежении свободой интернета
Поэтому власти давят на соцсети
Недавно власти Ирана отключили интернет в стране во время массовых протестных акций. За это США раскритиковали иранское правительство и ввели против министра страны санкции за «интернет-цензуру». Министерству иностранных дел Ирана нашлось, что ответить на этот выпад.
Официальный представитель МИД заявил, что правительство США «не придаёт какого-либо значения демократическим принципам и ценностям, прозрачности и правам человека, в том числе свободе интернета для других». Об этом, по его словам, свидетельствует давление американских властей на компании и социальные сети, в том числе Twitter.
Министр иностранных дел Ирана в своём аккаунте написал, что он «не единственный член клуба, оказавшийся под санкциями (прим. США)». Он заявил, что не позволит Америке препятствовать развитию Ирана.