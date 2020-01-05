Иран обвинили во взломе правительственного сайта США

Как пишет BNO News, на главной странице сайта появились надписи на двух языках — английском и, вероятно, персидском. Оставила их якобы «Исламская Республика Иран». В послании говорится, что хакеры никогда не прекратят оказывать поддержку «друзьям в регионе», Кроме того, на сайте опубликовали изображение иранского флага, фотографию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, «истекающего кровью» Трампа и летящие ракеты.

На данный момент сайт федеральной базы данных правительственных документов США недоступен для пользователей.

«РИА Новости» напоминает, что ранее США выразили беспокойство возможными кибератаками со стороны Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани.