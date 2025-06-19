Иран отключился от интернета из-за кибератак Израиля

Правительство Ирана заявило, что ограничило интернет из-за израильских кибератак. Ранее подобные меры уже принимались во время протестов — например, в 2019 году интернет был полностью отключён на шесть дней.

Сейчас интернет работает частично, но сильно замедлен. Особенно плохо работают зарубежные приложения. Некоторые сотовые сети оказались полностью отключены. При этом государственная внутренняя сеть всё ещё доступна.

Появились даже призывы подключить в стране спутниковый интернет Starlink от Илона Маска. Он заявил, что «лучи включены», однако власти Ирана запретили использование Starlink.