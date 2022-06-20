Иран отключит электричество добытчикам криптовалюты

Электроэнергия для всех 118 авторизованных майнинговых компаний в Иране будет отключена с 22 июня в преддверии сезонных всплесков спроса на электроэнергию.

Это укол в сторону отрасли, которая помогает правительству страны обходить санкции. Иран находится под ними уже давно. Эти санкции, по сути, блокируют доступ страны к международной финансовой системе. В 2019 году Иран официально признал индустрию майнинга криптовалют и начал выдавать лицензии майнерам. Их обязали платить более высокие тарифы на электроэнергию и продавать добытые биткойны центральному банку Ирана.

Страна уже неоднократно останавливала работу центров добычи криптовалюты. Это приходилось делать, когда спрос на электроэнергию становился рекордным.