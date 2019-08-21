Иран показал ракетную систему, аналогичную С-300

Как сообщает военный аналитик Бабак Тагвей (Babak Taghvaee), Bavar-373 использует ракеты класса «земля-воздух» Sayyad-4. В видеоролике, который он опубликовал, систему назвали «иранской С-300». Дальность перехвата целей у неё превышает 200 километров, а высота достигает 27 километров. Интересно, что с Bavar-373 Иран становится единственной страной на Среднем Востоке, освоившей подобные технологии.

Эксперт сообщил, что официальная презентация зенитного ракетного комплекса состоится завтра, 22 августа.

Стоит отметить, что в 2016 году Россия поставила системы С-300 в Иран. В итоге в стране насчитывалось 4 дивизиона. Теперь же у Ирана есть собственная альтернатива.