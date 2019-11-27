Иран построит огромный корабль для отдалённых боевых задач

Сообщается, что корабль заказал иранский военно-морской флот. Командующий военно-морских сил (ВМС) страны рассказал, что ведомство разработало проект под названием «Негин». Согласно документации, водоизмещение будущего эсминца составит от пяти до семи тысяч тонн. Он сможет довольно долго выполнять боевые задачи в отдалённых районах.

На сегодняшний день, по информации журналистов, самые тяжёлые эсминцы у военно-морских сил Ирана имеют водоизмещение почти в 1300 тонн. Однако «Военное обозрение» указывает, что традиционно корабль классифицируется в качестве эсминца, если имеет тоннаж от пяти тысяч тонн.

Напомним, недавно Военно-морской флот (ВМФ) России назвал характеристики первых универсальных десантных кораблей для перемещения вертолётов. Водоизмещение каждого такого УДК составит 25 тысяч тонн.