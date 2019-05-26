Иран приготовил секретное оружие для удара по авианосцам США

Это случится, если американская авианосная ударная группа позволит себе совершение «ошибочных действий». Заявление сделал советник командующего Корпусом Стражей Исламской революции, элитного иранского военно-политического формирования.

Речь идёт о неких ракетах, пары которых будет достаточно, чтобы отправить американские корабли на дно. Советник также сообщил, что надеется на твёрдость позиции американцев, которые не позволят радикальным элементам начать войну против Ирана.

Стоит отметить, что недавно США обвинили Иран в атаке на танкеры рядом с ОАЭ. Эту атаку американские власти пообещали не оставлять без ответа. Иран, в свою очередь, назвал это очередной провокацией.