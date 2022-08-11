Иран признал использование криптовалюты для оплаты импорта

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Иран признал использование криптовалюты для оплаты импортаИ планирует расширять таким образом внешнюю торговлю
Иран объявил об использовании криптовалюты для оплаты импорта, таким образом страна использует цифровые активы для обхода санкций. Об этом сообщает The Register.
Министр торговли Алиреза Пейман Пак сообщил о сделке с помощью Twitter, где он написал, что "на этой неделе был успешно размещен первый официальный заказ на импорт с использованием криптовалюты на сумму десять миллионов долларов. К концу сентября использование криптовалют и смарт-контрактов будет широко распространено во внешней торговле с целевыми странами."
Неясно, что имел в виду Пеман Пак, говоря о широком использовании криптовалют во внешней торговле, также неясно, какие страны подразумеваются под “целевыми”. Однако цель заявления представляется ясной: Иран будет использовать криптовалюту для расчетов по трансграничным сделкам.