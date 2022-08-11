Иран признал использование криптовалюты для оплаты импорта

Министр торговли Алиреза Пейман Пак сообщил о сделке с помощью Twitter, где он написал, что "на этой неделе был успешно размещен первый официальный заказ на импорт с использованием криптовалюты на сумму десять миллионов долларов. К концу сентября использование криптовалют и смарт-контрактов будет широко распространено во внешней торговле с целевыми странами."

Неясно, что имел в виду Пеман Пак, говоря о широком использовании криптовалют во внешней торговле, также неясно, какие страны подразумеваются под “целевыми”. Однако цель заявления представляется ясной: Иран будет использовать криптовалюту для расчетов по трансграничным сделкам.