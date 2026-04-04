Иран продолжил бомбить дата-центры. Теперь досталось Oracle в ОАЭ

Не так давно Иран пригрозил начать удары по американским технологическим компаниям, которые, по мнению Тегерана, помогают военным США и Израиля. Вскоре был удар по серверным Amazon в Бахрейне. Теперь досталось Oracle.

Oracle имеет действующие контракты с Пентагоном в области облачных технологий и искусственного интеллекта. Основатель Ларри Эллисон также известен тесными связями с израильским правительством.