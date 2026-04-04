Иран продолжил бомбить дата-центры. Теперь досталось Oracle в ОАЭ

04 апреля 2026, 22:48
Иран продолжил бомбить дата-центры. Теперь досталось Oracle в ОАЭВ списке целей — Apple, Google, Microsoft и др.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что атаковал дата-центр Oracle в ОАЭ. Информацию передало иранское государственное телевидение.
Не так давно Иран пригрозил начать удары по американским технологическим компаниям, которые, по мнению Тегерана, помогают военным США и Израиля. Вскоре был удар по серверным Amazon в Бахрейне. Теперь досталось Oracle.
Oracle имеет действующие контракты с Пентагоном в области облачных технологий и искусственного интеллекта. Основатель Ларри Эллисон также известен тесными связями с израильским правительством.