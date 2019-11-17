Иранцев лишили интернета из-за протестов против власти

В прошедшую пятницу жители нескольких городов в Иране вышли на улицы, чтобы выразить своё возмущение планами правительства поднять цены на бензин в два раза. В этот же день, по данным NetBlocks, стали фиксироваться проблемы с интернет-подключением. В субботу в 20:45 по местному времени количество соединений в стране упало до 7%. Также перестала работать мобильная связь крупнейших местных операторов: MCI, Rightel и IranCell.

Официальный представитель госдепартамента США уже осудил власти Ирана за попытки отключения интернета.

«США поддерживает многострадальный иранский народ, в то время как он протестует против последних несправедливых шагов находящегося у власти коррумпированного режима. Мы осуждаем попытку отключить интернет. Пусть они говорят!», — написал представитель госдепартамента в Twitter.