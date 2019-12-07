Иранцы обзавелись новым ударным беспилотником

Как пишет «РИА Новости», ссылаясь на агентство Tasnim, беспилотник презентовали во время церемонии с участием контр-адмирала Военно-морских сил (ВМС) Ирана на юго-востоке страны.

Новый Simorgh может находиться в воздухе до 24 часов, дальность же полёта достигает 1,5 тысячи километров, хотя на практике может составить и 4,62 километра.

Беспилотник может быть полезен в боевых, тактических и разведывательных операциях. В целом, это военно-морская версию ударного летательного аппарата модели Shahed-129, первый полёт которого состоялся в 2012 году.