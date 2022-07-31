Иранские беспилотники способны уничтожить американские HIMARS на Украине

Иранская беспилотная промышленность развита, а ее продукция испытана на полях сражений по всему Ближнему Востоку, сообщает Breaking Defense.

Так, американская разведка считает, что Иран "готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА, способные нести оружие, в ускоренные сроки", - заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Хотя позже Белый дом опроверг его заявление, сказав, что не видел "никаких признаков" того, что беспилотники были доставлены или куплены.

По сообщениям, украинская сторона опасается, что Россия может использовать иранские беспилотники для поражения американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые в последние недели активно используются Украиной.

К тому же у Тегерана есть множество ударных беспилотников одноразового использования, таких как Shahed-136, беспилотник-камикадзе. Иранские барражирующие боеприпасы, такие как Toofan и Raad-85 могли бы эффективнее подавлять и уничтожать украинские средства ПВО, считают эксперты.

Иран также имеет целый ряд невооруженных БПЛА, которые могут предложить России более широкие возможности для разведки, наблюдения и рекогносцировки, считают аналитики.